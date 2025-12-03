東北季風挾冷空氣南下！北台灣低溫探14度「最冷時間點」曝 高山有望降雪

東北季風挾冷空氣南下！北台灣「越晚越冷」，中部以北3500公尺以上高山有望降雪。圖／資料照片

今（3）日「東北季風」增強，伴隨華南中層水氣通過，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴，強冷空氣南下，北台灣越晚越冷，應注意氣溫驟降。另外，中部以北3500公尺以上高山有零星降雪的機率，但到了晚上中層水氣會逐漸減少。

中部以北3500公尺以上高山有零星「降雪」機率

氣象署表示，今日基隆北海岸、大台北及宜蘭地區為有雨天氣，並有局部較大雨勢，桃、竹、苗、花、東及恆春半島會有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，中南部平地雲量亦增多，中部以北3500公尺以上高山並有零星降雪的機率，但到了晚上中層水氣有逐漸減少的趨勢。

北台灣體感整天涼冷 南北溫差大

氣象署指出，中部以北及東北部、東部氣溫明顯比昨天下降，北台灣高溫約19至21度，體感整天涼冷，中部及花東高溫約22至24度，南部高溫可達27度左右，南北溫差較大。

這波東北季風預計會影響至週五（5日），最涼冷的時段就在「今夜至明晨」，預測西半部及東北部低溫將降至14至16度，花、東約18度，局部沿海空曠地區及近山區平地氣溫會再更低一些。澎湖陰時多雲，18至22度；金門多雲短暫雨，14至19度；馬祖晴時多雲，13至17度。

氣象專家林得恩表示，中部以北、宜花地區氣溫明顯轉涼，且越晚越冷。圖／翻攝自臉書粉專「林老師氣象站」

專家：「今晚至明晨」降溫最顯著

氣象專家林得恩提到，今日受東北季風挾冷空氣南下影響，中部以北、宜花地區氣溫明顯轉涼，且越晚越冷；預估今晚至明日清晨降溫會是最為顯著，北部及東北部地區低溫約攝氏14至16度，沿海空曠等局部地區最低溫還會再降個2度。今日水氣最多，降雨機會較大；明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。

鄭明典：穩定持續降溫中

此外，前氣象局局長鄭明典稍早也在臉書貼出「台北過去24小時溫度變化圖」，提醒大家「穩定持續降溫中！」雖然降溫不算快，但和昨天差異很明顯，中、南部降溫時間會稍晚一些，但同樣有感。

鄭明典稍早在臉書貼出「台北過去24小時溫度變化圖」，提醒大家「穩定持續降溫中！」圖／翻攝自鄭明典臉書



