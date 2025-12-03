東北季風挾冷空氣南下！北台降到14度 水氣今晚達高峰

（記者許皓庭／綜合報導）中央氣象署今（3）日表示，受到東北季風增強及華南中層水氣通過影響，中部以北及宜花地區白天氣溫明顯下降，北部高溫較昨日驟降 7 至 8 度，越晚越冷。預估今晚至明日清晨將是本波降溫最明顯時段，北部及東北部低溫約落在 14 至 16 度，沿海及空曠地區可能再下探 2 度，提醒民眾留意氣溫快速變化。

氣象署指出，今日水氣為本週最旺的一天，基隆北海岸、大台北及宜蘭降雨機率高，並可能出現局部較大雨勢。桃園、新竹、花蓮、台東及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星降雨。此外，中部以北 3500 公尺以上高山具零星降雪機率。

受東北風增強影響，氣象署持續發布「陸上強風特報」，新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、屏東、台東（含蘭嶼、綠島）、澎湖、金門及連江等地今日至周四晚間可能出現平均風力達 6 級以上或陣風 8 級的天氣條件，提醒沿海及空曠區域民眾注意安全。

北部地區昨日白天高溫仍有 27 至 28 度，但在東北季風增強後，今日白天僅剩不到 20 度，為全台降幅最顯著區域。中部及花東白天維持 22 至 24 度，南部則相對較不受影響，高溫仍有 27 度，不過入夜後也會感受明顯轉涼。

氣象署提醒，今日水氣充足，濕冷感明顯；但從周四、周五開始，水氣逐漸減少，天氣將轉為較乾的冷空氣影響。周六、周日東北季風進一步減弱，氣溫略有回升，但清晨與夜間仍偏涼，基隆北海岸、大台北山區、東半部與恆春半島仍有局部短暫雨的情況。

林得恩於氣象粉專「林老師氣象站」中亦發文提醒，今日由中部以北至宜花的降溫最早、最明顯，愈晚愈冷；而南部白天仍較溫暖，但夜晚也將出現降溫，建議外出仍需備妥外套，以免因氣溫驟降造成不適。氣象署社群也以「氣溫溜滑梯」形容此次降溫幅度，提醒民眾不要因白天溫暖而大意。

展望下週，氣象署表示，下週一東北季風再度增強，週二將持續受到影響，強度仍需觀察後續變化。整體來看，本週至下週初台灣各地將維持早晚偏冷的天氣型態，提醒南北往返的民眾務必留意目的地氣溫，適時調整衣物。

