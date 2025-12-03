東北季風挾冷空氣狂襲！最低溫跌破12度 「最凍時刻」曝光

生活中心／張尚辰報導

今（3）日東北季風有感增強。氣象專家林得恩表示，台灣中部以北及宜花地區氣溫明顯轉涼，且「愈晚愈冷」，預估今晚至明日清晨降溫最明顯，最低溫可降至12度，且明日起，環境水氣減少，濕冷也將轉為乾冷。

林得恩今日在臉書粉專「林老師氣象站」中發文，指出今日受到東北季風挾冷空氣南下影響，台灣中部以北、宜花地區氣溫明顯轉涼，且愈晚愈冷。

林得恩預估，今晚至明日清晨降溫最為顯著，北部及東北部地區低溫約為14至16度，沿海空曠等局部地區最低溫還會再降2度。

另外，林得恩說，今日水氣最多，降雨機會也較大，基隆北海岸、大台北及宜蘭地區需留意較大雨勢，明日起環境水氣才會減少，濕冷也將轉為乾冷。

