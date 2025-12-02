東北季風挾境外汙染物移入 南部空品周四亮橘燈

環境部指出，預估明日上午起全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，其中南部地區4日多為橘色提醒等級。（示意圖／本報資料照）

環境部根據最新觀測資料指出，今日中國大陸上游一帶出現霾害及沙塵現象，研判明日上午起東北季風增強挾帶境外汙染物移入影響台灣空氣品質，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，其中南部地區4日多為橘色提醒等級。

環境部說明，昨日觀測到中國大陸上游一帶有汙染物累積， PM2.5小時濃度達50至100微克／立方公尺，PM10小時濃度達100至200微克／立方公尺，預估明日上午起東北季風增強將挾帶境外污染物影響台灣空氣品質。

環境部指出，明日上午起北部地區PM2.5小時濃度可能達30至45微克／立方公尺，PM10小時濃度達80至150微克／立方公尺，午後逐漸影響至中南部地區，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，境外汙染影響程度視上游地區空氣汙染物濃度而有所變化，自4日起南部地區因下風處風速較弱，汙染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級，預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級。

