東北季風挾境外汙染物移入 11／27全台空品亮橘燈

環境部預估，明日傍晚起，東北季風挾帶另一波沙塵及霾害移入影響台灣空氣品質，全台空氣品質多為橘色提醒等級。（示意圖／報系資料照）

環境部根據最新觀測資料指出，內蒙古地區於今日再次出現沙塵現象，山東半島至上海一帶也出現霾害現象，研判明日傍晚起，東北季風挾帶另一波沙塵及霾害移入影響台灣空氣品質，全台空氣品質多為橘色提醒等級，預估29日境外汙染物趨緩至普通等級，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，減少污染排放，請留意空氣品質變化。

環境部表示，昨日東北季風挾帶沙塵及霾害移入影響，北部空品區PM10小時濃度最大值，出現在下午5時觀音站達174微克／立方公尺，PM2.5小時濃度最大值為下午6時三重站達44微克／立方公尺。

環境部指出，隨東北季風往南於今日凌晨影響至中南部地區，全台空氣品質多為橘色提醒等級，內蒙古地區觀測PM10小時濃度達2000微克／立方公尺，較上一波更高，山東半島至上海一帶PM2.5小時濃度達70微克／立方公尺。

環境部預估，明日傍晚起東北季風挾帶另一波境外汙染物影響台灣空氣品質，預估北部地區PM2.5小時濃度達30至40微克／立方公尺，PM10小時濃度達150至200微克／立方公尺，全台空氣品質多為橘色提醒等級，預估29日東北季風減弱，空氣品質可望改善至普通等級。

