東北季風挾境外污染物 3日全台空氣品質亮橘燈

（中央社記者張雄風台北2日電）環境部今天表示，明天東北季風增強、挾境外污染物影響台灣，預估全台空氣品質為普通至橘色提醒等級；5日上午起可望改善至普通等級。

環境部發布新聞稿表示，今天中國上游一帶出現霾害及沙塵現象，研判明天上午起東北季風增強挾帶境外污染物移入，影響台灣空氣品質，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

環境部指出，昨天中國上游一帶有污染物累積，細懸浮微粒（PM2.5）小時濃度達50至100微克/立方公尺，懸浮微粒（PM10）小時濃度達100至200微克/立方公尺，預估明天上午起東北季風增強將挾帶境外污染物影響台灣空氣品質。

廣告 廣告

環境部說明，明天上午北部地區PM2.5小時濃度可能達30至45微克/立方公尺，PM10小時濃度達80至150微克/立方公尺，午後逐漸影響至中南部地區，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級，境外污染影響程度視上游地區空氣污染物濃度而有所變化。

環境部指出，4日起南部地區因下風處風速較弱，污染物易累積，空氣品質多為橘色提醒等級；預估5日上午起空氣品質可望改善至普通等級。

空氣品質受氣象條件影響大，有其不確定性，環境部請民眾隨時留意最新空氣品質資訊。環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布的空氣品質預警資訊。（編輯：管中維）1141202