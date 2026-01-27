東北季風挾水氣來襲！0度線快閃通過將飄雪 明後最冷

本週第1波東北季風逐漸增強，27日明顯轉涼，氣象專家吳聖宇指出，中層短波槽前陸續有較多中層雲系東移通過台灣，帶來較多水氣，降雨範圍擴及北部、中部和東半部，「0度線」不排除在高山帶來冰霰或降雪。

氣象專家吳聖宇說明，中層短波槽挾水氣接近台灣，0度等溫線也會抵達台灣中北部上空，平地出現低溫且高山可能有冰霰或降雪。（圖／翻攝自Facebook@天氣職人-吳聖宇）

吳聖宇在氣象粉專「天氣職人-吳聖宇」發文表示，底層低壓鋒面27日在台灣以東、琉球海域建立，鋒後大陸高壓往南延伸，底層東北季風逐漸增強，迎風面地區陸續出現短暫陣雨，且中層在華南的短波槽已經建立並東移，槽前有較多中層雲系通過台灣，整體水氣偏多。

由於水氣影響，白天新竹以北至東半部有短暫陣雨，山區也有局部短暫陣雨，苗栗以南較偏多雲天氣。27日晚間至28日上午，700百帕的中層短波槽持續在北部、東半部帶來降雨，中部地區也開始有局部短暫陣雨，南部仍是多雲或陰天。短波槽也走得很快，預計28日中午前後就會離開，降雨範圍縮減回東北部、花東等迎風面區域，且雨勢會進一步減少。

在此期間，700百帕（3000公尺高度）的0度等溫線將抵達台灣中北部上空，28日下午離開前，短波槽前水氣較多的區域通過，不排除中北部高山地區在27日晚間至28日上午出現局部冰霰或降雪情況。

另外，29日前溫度降低且有輻射冷卻，中北部、東北部都會區低溫12度至14度，空曠地區下探到10度至12度，且台北市仍有機會達到大陸冷氣團標準，局部可能降到10度以下，南部、花東都會區低溫14度至16度，會是本次冷空氣溫度最低的時期。直到29日白天起，隨著冷空氣減弱，溫度將明顯回升。

