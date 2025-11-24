東北季風挾沙塵暴＋境外霾害襲台 明全台空品橘色警示

又是一個禮拜上班上課的開始，本週的天氣重點仍在於東北季風的強弱變化，預期會有兩波東北季風先後影響台灣，強度沒有特別強，但是會讓北台灣的溫度起伏變化較大，其他地方的日夜溫差變化也比較明顯。降雨則是集中在迎風面地區為主，雨量看起來都不多。

三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前