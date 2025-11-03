東北季風挾華南雲系！粉專曝「2地區」雨最多 這時才回暖

生活中心／張尚辰報導

天氣風險表示，本週要等到週四、週五天氣才會漸漸回穩。（圖／翻攝自天氣風險 WeatherRisk臉書）

今（3）日東北季風影響，加上華南雲系移入，部分地區有短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，北台灣地區要到週四、週五（6、7日），東北季風減弱後溫度才會逐漸回升。另外，第25號颱風海鷗的東南方有另一個低壓擾動，將在未來幾天逐漸發展，不排除有增強為颱風的可能。

天氣風險今日在臉書粉專發文，指出明、後天還是較容易下雨的天氣，新竹以北到宜蘭、花蓮等地都還是比較容易降雨的天氣，其中在「基隆北海岸」以及「宜蘭」一帶有局部較多累積雨量的機會。

氣溫方面，因為東北季風帶來的冷空氣都比較強，所以苗栗以北到宜蘭一帶白天高溫只有21至24度，花東地區高溫25-28度，中部高溫28-30度，南部則仍有30度以上的高溫，南北之間的溫度差異較大，不過中南部日夜溫差較大，需多加注意。

天氣風險預測，週四、週五東北季風會慢慢減弱，迎風面地區的降雨也會逐漸減少，溫度也將回升。另外，週末部分，大致上都是多雲到晴天氣，只有花東、恆春有局部短暫雨。

至於週末天氣，北部、東北部白天高溫可能回升到26-28度，但是中北部、東北部空曠地區在夜晚清晨低溫仍可能降到20-22度左右，尤其是雲量少，輻射冷卻比較明顯的地方溫度會比較低。

另外，天氣風險也說明，海鷗颱風未來將逐漸西移經過菲律賓後往越南移動，不會接近台灣。不過，另一熱帶擾動99W將逐漸發展增強，未來不排除有生成颱風的機會。

