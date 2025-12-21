東北季風接力報到！下週北台灣好天氣僅1天 高山有望降雪

中央氣象署指出，「東北季風一波波，週四週五各地濕涼」。（本刊資料照）

「東北季風一波波，週四週五各地濕涼」中央氣象署說明一週天氣，北台灣把握週二溫暖的天氣，週三起東北季風增強，週四至週五最濕涼，3,500公尺左右或以上的高山有零星降雪、結冰機率。

「東北季風一波波，週四週五各地濕涼」中央氣象署今（21日）於臉書粉專「報天氣」說明一週天氣，東北季風盛行，北台灣整天有涼感，中南部早晚亦偏涼，「北台灣的朋友若想來點溫暖的天氣，請把握週二這天」，週三至週日這波東北季風伴隨水氣增多，中南部要留意天氣變化，週四至週五最有濕涼感。

明（22日）東北季風持續影響，北台灣整天較涼，北海岸，東半部、大台北山區仍易下雨，其中宜蘭有較大雨勢，大台北平地及桃園以南以多雲到晴為主，各地早晚低溫16至19度間，稍有涼意。週二（23日）東北季風減弱，北台灣撥雲見日，各地舒適溫暖，北海岸與東半部、大台北山區降雨趨於零星，大台北平地及桃園以南，晴到多雲的天氣，各地早晚低溫仍16至19度，日夜溫差較大。

中央氣象署說明一週天氣。（翻攝自臉書@報天氣─中央氣象署）

週三至週四（24至25日）東北季風增強及影響，水氣增多、各地降雨機率提高，北部與東半部陰雨，中部也有零星雨，南部地區週三雲量增、山區雨，週四亦有零星雨，週四白天各地偏涼，中部以北、東北部、東部高溫只有17至22度，南部、東南部24至25度，週四晚至週五晨各地氣溫再下降，各地低溫為中部以北、東北部15至16度，其他17至19度，空曠地區、近山區再低1至2度，3,500公尺左右或以上的高山有零星降雪、結冰機率。

週五至週日（26至28日）東北季風影響，水氣稍減少，各地雲量仍多，桃園以北部、東半部仍陰雨，新竹以南平地雨緩，轉為多雲的天氣，山區仍有零星短暫雨，週五白天各地仍偏涼，週六、週日氣溫稍回升，週五、週六中部以北、東北部及東部3,000公尺以上的高山有零星降雪、結冰機率；後期高山氣偏低，注意道路結冰、溼滑情形，活動請準備妥善的裝備、山區活動注意防寒保暖，行車加掛雪鏈。

中央氣象署提醒，要注意「沿海空曠地區強風」「清晨局部濃霧」，東北季風增強影響期間如22日、24至28日，沿海空曠地區有8至10級強陣風，中部沿海、恆春半島局部陣風可達11級，海面風強浪大，沿海活動、海上作業務必注意安全，也要留意風寒效應！回暖、風力稍減弱的空檔期間，要注意霧，23日中南部地區、24日西半部地區的「清晨」都有局部霧發生的機率，行車務必注意安全。

