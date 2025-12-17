東北季風接力報到！全台轉濕冷雨勢增至這日 跨年恐有北極冷空氣外流

今、明兩天受東北季風影響，迎風面降雨明顯。圖／翻攝自臉書「林老師氣象站」

今（17）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫偏低，白天起隨著東北季風逐漸增強，迎風面雲量增加，降雨也將轉趨明顯。中央氣象署指出，未來一週內有兩波東北季風接力影響台灣，不僅天氣轉涼，各地降雨機率也明顯提高。

氣象署表示，今日中部以北及宜蘭低溫約12至17度，南部及花東約18至19度，空曠地區與近山平地、花東縱谷氣溫更低；白天北部及宜蘭高溫約24度，中南部及台東仍可達26至29度，但日夜溫差大，提醒民眾早出晚歸應適時增添衣物；降雨方面，基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生機率，桃園以北、花東及恆春半島亦有零星降雨，新竹以南則維持多雲到晴。

兩波東北季風接連報到

氣象署指出，明起受到東北季風影響持續，桃園以北及宜蘭天氣偏涼，低溫約16至20度，高溫北部、宜花約20至24度，中南部及台東25至27度；迎風面降雨機率仍高；19日至20日東北季風減弱，但南方雲系北移，全台降雨機率再度升高，各地可能出現局部短暫陣雨；21日至22日，新一波東北季風再度增強，北部與東北部天氣轉涼，迎風面的桃園以北、宜花及恆春半島仍有局部短暫雨，中南部多雲到晴。

氣象專家林得恩在臉書「林老師氣象站」直言，「雨神，準備long stay！」他指出，今、明兩天受東北季風影響，迎風面降雨明顯；19日至20日則由南方雲系接手，「整體環境相當不穩定、水氣偏多，全台降雨機會都有提高的趨勢」，可能要到22日後才有短暫趨緩。

氣象專家賈新興也提醒，桃園以北及宜蘭民眾「記得享受今天中午的冬陽」，因午後起東北季風增強，接下來天氣型態轉為偏濕偏涼；氣象專家吳德榮則分析，19、20日雲層自南海北上，降雨略增，早晚偏涼；14日再有一波東北季風南下，北台轉涼、迎風面降雨增加，23日季風減弱後，天氣才有望回穩、氣溫回升。

跨年期間恐有北極冷空氣外流

前氣象局長鄭明典指出，近期出現「正北極振盪」，冷空氣多半侷限在高緯度，但高層極渦仍不穩定，「不排除在年底或跨年期間，再引發另一波明顯的北極冷空氣外流」，後續仍需密切觀察。



