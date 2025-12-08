東北季風接力報到！北東今起降溫炸雨 專家：週末冷空氣挑戰冷氣團等級

生活中心／許智超報導

今（8）日東北季風增強，迎風面水氣將逐漸增多。對此，天氣風險分析師林孝儒表示，今明兩天北東部整日氣溫偏涼，外出留意雨勢，中南部則可維持晴時多雲天氣，週日乾冷空氣南下移入後，有利輻射冷卻效應發生，各地氣溫更進一步下滑轉冷，目前預測此波冷空氣是有機會達冷氣團等級，但仍有待觀察。

林孝儒說明，預測今明日再受東北季風南下增強影響，北部及東部轉多雲或陰有短暫陣雨，尤其迎風北部沿海至東北部降雨影響較多，有大雨發生機會；中南部影響較小，多可維持晴時多雲天氣。

廣告 廣告

氣溫方面，林孝儒說，各地氣溫略下滑，預測北部至東部高溫約22至24度，低溫約17至19度；中南部高溫約25至28度，低溫約17至20度，而這兩天北東部整日氣溫偏涼，外出請備妥雨具並留意雨時能見度與行車安全；中南部日夜溫差大，早出晚歸請注意保暖。

林孝儒指出，週三東北季風短暫減弱，天氣短暫好轉，氣溫可再回升，週四、五伴隨微弱東北季風南下影響，北部至東部再轉陰有短暫陣雨天氣，氣溫微幅下滑，預測高溫約23至25度，低溫約19至20度；中南部可維持晴時多雲天氣，高溫26至29度，低溫約17至20度，日夜溫差變化大，「整體逐日氣溫變化雖不多，不過由於環境水氣將增多，迎風北、東部的降雨機會將提高，請留意降雨變化」。

林孝儒表示，週末東北季風進一步增強，預測北部至東部持續為陰有短暫陣雨天氣，中南部維持晴時多雲天氣；週日乾冷空氣南下移入後，迎風北、東部降雨可望減緩，但同時環境轉乾有利輻射冷卻效應發生，各地氣溫更進一步下滑轉冷。

林孝儒強調，目前預測此波冷空氣是有機會達冷氣團等級，但仍屬觀察期，轉冷趨勢明顯、強度未定，建議持續關注最新預報，並視情況加強保暖或調整行程彈性。

更多三立新聞網報導

板橋凌晨氣爆！她上廁所逃過一劫 嚇喊：若早一點我就不在了

錯過再等80年！12月「最強補財日」在這天 命理師曝秘訣：2026旺整年

注意！全台「6縣市」今起停水 影響時間、範圍一次看

母天橋拋幼女「自己也跳下」！駕駛全嚇壞 驚悚畫面曝光

