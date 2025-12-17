東北季風接力影響！清晨最低溫12.5度 明起北台灣氣溫稍回升

中央氣象署觀測，今清晨本島縣市平地最低溫出現在嘉義縣竹崎鄉的攝氏12.5度。氣象署表示，今天（18日）東北季風影響，迎風面有短暫雨，清晨各地偏涼，白天北部、宜蘭感受稍涼，中南部、花東感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。明天天氣如何？氣象署指出，明天到周六（19日到20日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；周日（21日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼。

今晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，台南、嘉義已或將出現能見度不足200公尺的現象，請注意。

東北風偏強，今日晨至明日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

今天（18日）東北季風影響，迎風面基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北、花東地區及恆春半島有局部或零星短暫雨，新竹以南仍為多雲到晴的天氣；溫度方面，清晨各地偏涼，低溫在15～20度之間，局部地區會再稍低一些，請適時增添衣物，而白天北部及宜蘭預測高溫約21～23度，感受稍涼，中南部及花東24～27度，感受溫暖舒適，但新竹以南地區日夜溫差較大。

氣象署在臉書預報，東北季風接力影響，迎風面短暫雨；明天、周六南方雲系北移，各地雲量及降雨增。明天到周六（19日到20日）東北季風減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升；南方雲系北移，各地雲量降雨機率增加，有局部短暫陣雨。低溫預測為台灣各地16～19度，台東20度；高溫預測為台灣各地22～24度。

周日（21日）東北季風增強，北部及宜蘭天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，下周一（22日）東北季風影響，北部及宜蘭天氣較涼，其他地區早晚亦較涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，其中周日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部較大雨勢發生的機率。低溫預測為台灣各地15～20度；高溫預測為北部、宜蘭20～22度，花蓮23～25度，中南部及台東25～27度。

下周二（23日）東北季風稍減弱，北部及宜蘭氣溫稍回升，各地早晚天氣仍較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部或零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。低溫預測為台灣各地15～19度；高溫預測為北部、宜花22～24度，中南部及台東25～27度。

下周三（24日）東北季風再增強，北部及宜蘭天氣轉涼，其他地區早晚仍涼；桃園以北、宜花地區及恆春半島有局部短暫雨，台東地區有零星短暫雨，其他地區為多雲。低溫預測為台灣各地15～19度；高溫預測為北部、宜蘭21～22度，花東24～25度，中南部26～27度。

撰稿：吳怡萱

（圖取自中央氣象署網站）



