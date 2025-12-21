東北季風接力襲！聖誕節「挑戰冷氣團」 台北低溫恐探14度

生活中心／許智超報導

今（21）日東北季風增強，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭整天易下雨，並有局部較大雨勢發生的機率。天氣風險分析師薛皓天提醒，整體來說下週水氣偏多，北部、東部大致都為陰雨天氣，僅下週二天氣較好，中南部要注意日夜溫差變化，及下週四有降雨機會，其餘大致都為晴時多雲穩定天氣。

薛皓天表示，明日東北季風會漸減弱，桃園以北及宜花地區為陰時多雲天氣，東北角至花蓮局部仍有短暫陣雨，大台北地區偶有飄雨，新竹以南大致為晴時多雲天氣穩定天氣。

明日氣溫方面，北部及宜蘭高溫約21度，竹苗約22度，台中以南為24至27度，花東23至25度，整體來說北部冷偏涼，中南部要留意日夜溫差，受輻射冷卻影響，西半部日夜溫差可來到10度以上，預估西半部夜間至清晨局部低溫約15至17度。

薛皓天說明，下週二為高壓迴流偏東風環境，各地除了東北部、東部為多雲時陰有短暫陣雨天氣，其餘為晴時多雲天氣，預估大台北地區天氣能轉好，各地氣溫也隨太陽露臉而回升，預估中北部高溫約25至27度，中南部高溫約25至29度，東部高溫約23至25度。西半部持續留意日夜溫差變化，夜間至清晨低溫約14至16度，仍有10度以上差距。

薛皓天強調，下週三白天起東北季風漸增強，這波強度較強，且伴隨中高層槽線通過，使水氣增多，北部及東部又將轉為陰陣雨天氣，中部為多雲時晴天氣，南部維持晴時多雲；下週四受中層雲系通過影響，底層維持東北季風環境，新竹以北、東部及山區為陰陣雨天氣，其餘地區為陰時多雲偶零星短暫雨天氣；隨著短波槽逐漸東移遠離，水氣也漸減少，週五北部、東部維持陰陣雨天氣，桃園以南轉多雲偶零星短暫雨天氣，其餘地區多雲到晴。

氣溫方面，下週三起各地會逐日下滑，下週四、週五各地氣溫相近，苗栗以北及宜蘭高溫在20度以下，整體偏冷，目前預報下週四晚間至週五清晨，台北有14度左右低溫，是否達冷氣團等級仍須觀察。

薛皓天說，預估本波東北季風將影響至下週末，週末水氣會漸減少，下週六北部、東部維持陰陣雨，桃竹為多雲時陰偶短暫陣雨，其餘維持晴到多雲，下週日大台北地區降雨趨緩轉多雲天氣，東北部、東部維持陰陣雨天氣，桃園以南為晴到多雲天氣。

