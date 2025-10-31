東北季風接力轉涼！下週一晚變天轉雨 恐有颱風「這時」生成對台影響曝

生活中心／林昀萱報導

中央氣象署發布陸上強風特報。（圖／中央氣象署）

中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今（1）日晨至2日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、花蓮縣、臺東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

氣象署指出，今、明兩天東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北山區、臺灣東北部及東部地區有局部短暫雨，北部山區、大臺北、東南部地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

廣告 廣告

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，下週一、二（3、4日）仍受東北季風影響，下週一水氣少、宜、花偶有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；晚起水氣增多，北海岸降雨機率提高；下週二降雨擴及北台灣。下週三至週五起另一波東北季風影響，冷空氣仍偏弱；下週三水氣多，北部及宜花偶有局部短暫降雨，下週四，五水氣減少，北海岸及東半部偶有局部短暫降雨的機率，其他地區仍多雲時晴。

又有颱風恐生成，運動路徑將決定台灣是否會有共伴效應發生。（圖／林老師氣象站）

氣象專家林得恩在「林老師氣象站」表示，根據歐洲ECMWF、歐洲EC-AIFS及美國NCEP數值模式今晨模擬結果均一致反應出，11月3日前後98W將有機會通過菲島中部，並逐漸進入南海。強度後續都有再增強為颱風的趨勢；尤其是，歐洲EC-AIFS數值模式更預測其強度可能升級至中度颱風等級。至於，運動路徑再偏南或偏北，將決定臺灣的東北部是否會有共伴效應發生；目前綜合評估，對我臺灣並無直接的影響。但也需持續追蹤的是，3個主流模式也都有掌握到11日前後，還有一個新的熱帶擾動生成並接近的訊號；由於時間尚久，變動性大，還可以先觀察看看，無需過度緊張。

更多三立新聞網報導

港星「牛頭帆」馮淬帆辭世！熱愛台灣定居39年 「香蕉你個芭樂」成絕響

護理系女神國外猝逝！驚見「無名指少一截」她吐秘辛 粉絲心疼不捨

王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽

護理系女神猝逝！網謠傳被「她」派去當伴遊 雪碧怒嗆：嘴巴吃到屎嗎？

