東北季風接力 下周入秋最強冷空氣報到低溫探15度
鳳凰颱風昨（12）日登陸屏東恆春後迅速轉弱為熱帶性低氣壓，東北季風接力報到。
氣象署指出，未來一週將迎來兩波東北季風接力影響，特別是下周一（17）日報到的第二波冷空氣，將是「入秋以來最強」的涼冷氣團，屆時各地低溫下探至 16 至 18 度，部分地區更有機會出現15度的低溫。
第一波東北季風報到 北部降溫有感
氣象署科長林秉煜表示，第一波東北季風於13日報到，中南部降雨緩和，花東仍有零星降雨，北部降雨機率偏高，溫度偏涼。
北台灣13、14日溫度約在20至22度左右，加上局部大雨，體感低溫感受更為明顯；但中南部、花東白天高溫仍有26至29度。
周末東北季風會稍微減弱，迎風面的降雨會出現空檔，在15、16日氣溫將短暫回升，北部及宜蘭白天高溫可達23至26度，中南部及花東則維持在26至31度。
下周一入秋最強冷空氣 低溫剩16至18度
然而在周末短暫回溫後，下周一（17日）迎接第二波、且強度更強的東北季風。林秉煜表示，儘管目前預估這波冷空氣強度不會達到冷氣團等級，但它確實是「入秋以來最強的冷空氣」。
屆時各地早晚低溫將直接剩下16至18度，郊外空曠地區甚至可能降到15度，高溫也明顯下降約18至22度，民眾須留意氣溫變化，預計影響至下週三（19日）。
降雨部分，18、19日除了北部及宜花地區有局部短暫雨外，台東、恆春半島及中南部山區亦將有零星短暫雨。
其他人也在看
迎接多頭 日股中長線看俏
全球市場波動之際，日股展現強韌走勢。法人認為，日本經濟正從通縮陰霾中轉向結構性成長，企業獲利、薪資調整與治理改革形成良性循環，在內外資資金雙動能支持下，日股中長期展望持續偏多，預料後續仍有再創高機會。工商時報 ・ 2 小時前
普發萬元入帳 百貨推放大術
政府普發萬元現金12日起入帳，各家百貨業者爭相加碼搶數千億商機。百貨龍頭新光三越不僅推逾百款名品萬元護照，更加碼400萬會員刷10家指定銀行萬元送萬點、滿3,000可抽大獎等優惠，預估將帶動11月業績成長5％，其中加碼活動10天業績將能成長5％～10％。工商時報 ・ 2 小時前
新聞眼／鄭主席兼革實院長 羊群能變獅群？
國民黨主席鄭麗文上任後首場中常會，宣布要兼任革命實踐研究院長，成為繼國民黨總裁蔣中正後，首位兼任革實院長的國民黨主席。革...聯合新聞網 ・ 33 分鐘前
新北歡樂耶誕城亮燈迎佳節 衛生局打造清新健康無菸城市
（記者陳志仁／新北報導）2025新北歡樂耶誕城將於11月14日盛大開幕，為讓市民在乾淨舒適的環境中感受節慶氛圍 […]引新聞 ・ 1 小時前
台南交通死亡事故機車、高齡最多
記者林雪娟∕台南報導 交通部公布今年一至八月全國交通事故統計，台南市雖因上半年死亡事…中華日報 ・ 10 小時前
氣象署針對多縣市發布強風特報！14日晚前恐現8級以上陣風
受熱帶性低氣壓及東北風增強影響，中央氣象署發布陸上強風特報。自13日清晨至14日深夜，新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、台東及離島地區（含蘭嶼、綠島、澎湖、金門、連江）等地，局部地區可能出現平均風力6級以上或陣風8級以上的強風。中天新聞網 ・ 1 小時前
寵物情緣／愛貓主動翻出「珍奶肚」 刺刺獲情緒價值：被需要的感覺很好
刺刺從小就喜歡貓咪，每次在路上看到野貓，都忍不住感嘆：「怎麼會有這麼美麗的生物！」4年前一起參加過《模范棒棒堂》的鮪魚領養了一隻小貓咪，讓刺刺也動念想帶一隻回家，「那隻真的太可愛了，馬上決定我也要養一隻。」做足功課後刺刺跑到桃園，一眼就相中了當時才3個月大...CTWANT ・ 1 小時前
普發1萬被盜領？ 婦人一慌交出存摺、金融卡被騙80多萬
新竹縣芎林鄉1名婦人，聽信「普發現金1萬元」遭他人盜領，交出存摺、金融卡，被騙80多萬元；大新竹跨年晚會、以及竹北市公所、湖口鄉公所等政府機關，陸續發現遭不肖人士利用，以招募臨時工作人員、免費課程招生中廣新聞網 ・ 1 小時前
台灣冰淇淋稱霸世界 鹿港女兒趙韻嵐奪冠大秀國旗
中部中心／李文華彰化報導冰淇淋界的台灣之光！來自彰化鹿港鎮的冰淇淋職人趙韻嵐和丈夫，攜手挺進義大利西西里島，參加冰淇淋世界大賽，以台灣紅烏龍茶為基底製作冰淇淋，成功抱回冠軍，頒獎典禮，他們更秀出準備已久的台灣國旗，讓國旗成功飄揚海外。民視 ・ 58 分鐘前
性犯罪者電郵曝「川普知道那些女孩」？ 白宮批民主黨議員爆料轉移焦點
美國國會議員最新公布的文件顯示，已故美國性犯罪金融家艾普斯坦，在私人郵件中多次提到美國總統川普。川普則持續否認和艾普斯坦有關的任何不當行為。（戚海倫報導） 美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員，公中廣新聞網 ・ 1 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 18 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 13 小時前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高雄颱風假有望？鳳凰路徑南修「估登陸高屏」 陳其邁親自回應了
即時中心／黃于庭、魏熙芸報導今（2025）年第26號颱風「鳳凰」持續逼近台灣，氣象署今（11）早發布陸上颱風警報，預估今晚至明（12）清晨從南部一帶登陸。對此，高雄市長陳其邁指出，目前山區已啟動預防性撤離，至於外界關心「是否放颱風假」，他也做出最新回應。民視 ・ 1 天前
【觀傳媒持續更新】鳳凰轉輕颱路徑曝光 12日全台停班停課一覽
（觀傳媒）【編輯中心/綜合報導】鳳凰颱風逼近台灣，中央氣象署已於今（11）日清晨發布陸上颱風警報。根據最新觀測 […]觀傳媒 ・ 1 天前
鳳凰「結構修復ing」！24小時內恐「二度增強」
生活中心／于士宸報導中度颱風「鳳凰」11日8時中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，即鵝鑾鼻西南方約360公里處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行，中央氣象署昨日17時30分發布海上颱風警報，今上午8時30分發布陸上颱風警報。對此，氣象粉專《氣象報馬仔》指出，鳳凰颱風的結構正在進行短暫重整，深對流雲團再度於環流中心附近爆發，眼牆結構逐步修復，未來24小時將是鳳凰最後增強機會，不排除有「二度增強」機率。民視 ・ 1 天前
最新／桃園入列！明早9縣市達停班課標準 風雨預測出爐
即時中心／顏一軒報導輕颱「鳳凰」海陸警齊發，但移動速度緩慢且有南偏趨勢，預計明 （12）日傍晚左右登陸高屏附近，後（13）日清晨左右從台東附近出海。根據中央氣象署今（11）日下午1時所公布的最新預測資料顯示，全台共有9縣市風雨達停班停課的標準，惟是否放假，仍有各地方縣市政府做出最後定奪。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣將襲！ 下週低溫恐剩15度
中央氣象署指出，下週一東北季風增強，各地天氣轉涼，西半部、宜花低溫18～21度，台東23度；北部、宜花高溫僅22～25度，中南部及台東可達27～30度。下週二（18日）東北季風影響，中部以北及宜花天氣較涼，其他地區早晚亦涼，中部以北及宜花低溫15～17度，南部、台東19～20度...CTWANT ・ 20 小時前
鳳凰轉輕颱「最新雷達回波曝」鄭明典見1狀喊好現象
颱風鳳凰轉成輕颱，11日8時的中心位置在北緯19.6度，東經118.4度，在鵝鑾鼻的西南方約360公里之處，以每小時12公里速度，向北北東轉東北進行。氣象局長鄭明典今（11）日一早也在臉書上發布最新雷達回波圖，指出台灣東部海面持續有強回波發展，多數從海面通過，他表示這是好現象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前