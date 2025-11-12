東北季風接力 下周入秋最強冷空氣報到低溫探15度

鳳凰颱風昨（12）日登陸屏東恆春後迅速轉弱為熱帶性低氣壓，東北季風接力報到。

氣象署指出，未來一週將迎來兩波東北季風接力影響，特別是下周一（17）日報到的第二波冷空氣，將是「入秋以來最強」的涼冷氣團，屆時各地低溫下探至 16 至 18 度，部分地區更有機會出現15度的低溫。

第一波東北季風報到 北部降溫有感

氣象署科長林秉煜表示，第一波東北季風於13日報到，中南部降雨緩和，花東仍有零星降雨，北部降雨機率偏高，溫度偏涼。

北台灣13、14日溫度約在20至22度左右，加上局部大雨，體感低溫感受更為明顯；但中南部、花東白天高溫仍有26至29度。

周末東北季風會稍微減弱，迎風面的降雨會出現空檔，在15、16日氣溫將短暫回升，北部及宜蘭白天高溫可達23至26度，中南部及花東則維持在26至31度。

下周一入秋最強冷空氣 低溫剩16至18度

然而在周末短暫回溫後，下周一（17日）迎接第二波、且強度更強的東北季風。林秉煜表示，儘管目前預估這波冷空氣強度不會達到冷氣團等級，但它確實是「入秋以來最強的冷空氣」。

屆時各地早晚低溫將直接剩下16至18度，郊外空曠地區甚至可能降到15度，高溫也明顯下降約18至22度，民眾須留意氣溫變化，預計影響至下週三（19日）。

降雨部分，18、19日除了北部及宜花地區有局部短暫雨外，台東、恆春半島及中南部山區亦將有零星短暫雨。