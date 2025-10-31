東北季風接力！低溫探20度 「這3天雨最大」一圖看全台降雨熱區

記者柯美儀／台北報導

下週一至週三北部、東半部及中南部山區降雨機率增加。（圖／氣象署提供）

未來1週天氣持續受東北季風影響，氣象署表示，今（31）日北台灣、宜蘭及東半部有局部短暫雨，中南部山區午後有零星陣雨，北台灣氣溫約20度偏涼，中南部則要留意日夜溫差。下週一至週三（3-5日）北部、東半部及中南部山區降雨機率增加，下週四水氣才會減少。

氣象署表示，今日鋒面通過及東北季風增強，迎風面基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，桃園以北地區及竹苗山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨；北台灣及宜蘭溫度再度轉涼，整天氣溫落在20度左右，天氣偏涼。

未來1週天氣持續受東北季風影響，氣溫偏涼。（圖／氣象署提供）

氣象署指出，今日中南部山區午後有短暫雷陣雨，白天高溫約30度左右，感受上比較溫暖，夜晚氣溫降至22至24度，日夜溫差大。明日起至下週一，北台灣雲量偏多、降雨頻繁，北部及宜蘭高溫不超過25度、低溫約20度。

氣象署續指，下週一至下週三，受華南水氣東移影響，北部、東半部及中南部山區降雨機率增加。下週四水氣逐漸減少，恢復迎風面地區降雨為主，其他地區天氣晴朗。

氣象署預估，下週二東北季風稍減弱，北部、宜蘭高溫回升到25度上下，仍偏涼；下週三、週四東北季風再度增強，氣溫再度下降；週日清晨至下週二清晨，北部及東半部早晚偏涼，需留意天氣變化。

