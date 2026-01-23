東北季風接力！賈新興示警「未來還有2波」 回暖時間曝光

生活中心／張尚辰報導

今（23）日各地天氣依舊寒冷。氣象專家賈新興表示，明日起至26日氣溫將短暫回升，不過27日、28日及31日晚至2月1日，皆有偏強東北季風影響的機率。

賈新興在YouTube頻道發布影片指出，24日至25日基隆、大台北東側、東北角及宜花東有局部短暫雨；26日午後，台中以南山區及宜花東有零星短暫雨；27日至28日則有受偏強東北季風影響的機率。其中，27日北北基、宜花東有零星短暫雨；28日清晨，台中以北及宜花有局部短暫雨，午後桃園以北、宜花東及屏東山區仍有零星短暫雨。

29日清晨，宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨；30日至31日清晨，北海岸、基隆、東北角、宜花東及鵝鑾鼻一帶有零星短暫雨。另外，31日晚起有偏強東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭轉有局部短暫雨，午後花東仍有零星短暫雨；2月1日北北基宜有零星短暫雨，午後台東亦有零星短暫雨。

賈新興補充，根據短期氣候趨勢預測顯示，2月上旬氣溫仍有偏冷的趨勢。至於降雨方面，從目前至2月底，宜蘭降雨仍有稍偏多的趨勢。農曆年假期間，全台氣溫則以正常至略偏暖的趨勢為主。

