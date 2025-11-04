東北季風接力「週日又有一波」！準鳳凰颱風路徑曝光 恐北轉撲台

生活中心／張尚辰報導

天氣風險表示，位於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有機會增強為颱風「鳳凰」。（圖／翻攝自中央氣象署）

今（4）日東北季風加上華南雲系影響，迎風面水氣偏多。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，週四（6日）東北季風開始減弱，氣溫明顯回升。至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，後續有增強為今年第26號颱風「鳳凰」的可能，預估下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢。

華南雲系漸離台灣 水氣減少迎風面仍有短暫雨

天氣風險今日在臉書粉專發文，指出明日華南雲系逐漸離開，水氣有減少的趨勢，不過整體大氣環境還是受到東北季風影響，由於在琉球海域附近有低壓發展，台灣這邊風向會變得更偏東北一點，對於北部、東北部地區來說天氣變化不大，依然有較多雲量，迎風面地區仍有較高的降雨機率，不過整體的累積雨量會減少一些。

溫度方面和今日差不多，中北部、宜花市區早晚低溫約在20-22度，郊區會再稍低一些；南部、台東市區低溫相對稍高一些，約在22-24度。北部、宜蘭白天氣溫仍是相對偏涼，約在23-24度，中南部可達28-31度，花東26-29度。

東北季風減弱氣溫回升 週四起北部高溫可達30度

天氣風險預測，週四之後東北季風漸漸減弱，不過風向仍以東北風為主，因此各地天氣相似，主要的變化會在氣溫上，北部白天高溫回到25-27度。週五到週六（7-8日）將轉為高壓迴流的偏東風環境，迎風面的東北角、東半部至恆春半島地區仍有較多雲量及局部短暫陣雨機會。西半部地區都是較穩定的多雲到晴天氣，南部山區午後仍會有零星陣雨影響。

至於溫度方面，週四之後會有更明顯的回升，北部高溫可達28-30度，中南部30-32度，東半部27-29度。不過，週日（9日）的下半天到晚間就會有新一波的東北季風南下。

熱帶低壓醞釀中 有望生成颱風「鳳凰」路徑恐北轉

最後，天氣風險說明，目前中颱「海鷗」在菲律賓上空繼續往西至西北西移動進入南海，對台灣沒有影響。另外，關島東南方海面今日凌晨生成的熱帶性低氣壓，後續有機會增強為颱風「鳳凰」，預估未來也會往西至西北西移動接近菲律賓，下週初期可能在菲東海面開始有北轉的趨勢，但是會不會影響台灣，還須持續關注後續預報。

