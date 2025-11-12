東北季風接力！3縣市大雨特報 下週入秋最低溫「直逼大陸冷氣團」

「鳳凰」颱風昨（12）晚登陸屏東恆春後減弱為熱帶性低氣壓，雖然強度減弱，但加上東北季風增強影響，迎風面基隆、新北沿海、台北山區發布大雨特報，天氣還沒穩定，氣象專家吳德榮也指出，下週一將迎入秋以來最強冷空氣，迎風面地區降雨、降溫，明顯轉冷，預計創入秋最低溫。

中央氣象署指出，今（13）天熱帶性低氣壓離開台灣本島，在台東東北東方80公里，向東北移動，不過北台灣仍受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣偏多，迎風面桃園以北有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大台北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。

北台灣3縣市發布大雨特報。圖／中央氣象署

氣溫方面，北部及東北部天氣轉涼，全天約20至23度，而其他地區溫度也稍下降，低溫為21至24度，高溫為25到28度；離島澎湖陰短暫雨21至23度，金門陰天20至23度，馬祖陰短暫陣雨19至21度。

11/13全台天氣預報。圖／中央氣象署

受熱帶性低氣壓及其外圍環流影響及東北風偏強，基隆北海岸、台灣西半部地區、恆春半島及澎、金、馬、蘭嶼、綠島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風；此外，今日台灣附近各沿海仍有2至5米浪高，尤其北部沿海有6米左右浪高；中部以北、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及馬祖易有長浪，海邊活動應注意安全。

西半部沿海、恆春風力強。圖／中央氣象署

隨著颱風遠離，東北季風接力到，氣象署提到，今、明天受到東北季風影響，北台灣會明顯轉涼，北部、東北部天氣屬於一整天都偏涼的天氣，其他地方則是白天舒適、早晚也有些涼意，預計下週將會有一波更明顯的涼冷空氣影響。

吳德榮進一步指出，下週一將有入秋以來最強的冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降、明顯轉冷；下週二晚到週三（19）清晨北台將創入秋以來最低氣溫，苗栗以北將出現12度左右的平地最低氣溫，台北氣象站亦將降至15度左右，強度直逼「大陸冷氣團」。





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，13日熱帶性低氣壓及東北季風增強，環境風場轉為偏北風，全臺各地擴散條件佳，空氣品質多為良好等級；竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

