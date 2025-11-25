東北季風接連報到 26日晚起水氣增多、北東轉雨

（中央社記者余曉涵台北25日電）氣象署表示，明天持續受東北季風影響，水氣減少，但晚間起又有另一波東北季風增強，加上南邊熱帶系統帶來水氣，有降雨機率，28日水氣減少。溫度上，未來一週都是偏涼的天氣型態。

中央氣象署預報員黃恩鴻向媒體表示，明天白天持續受到東北季風影響，但水氣減少，迎風面有零星降雨，其他地區多雲到晴可以見到陽光，溫度上今天晚上到明天清晨是這波最涼的時候，中部以北低溫攝氏15到17度，南部及花東18到20度。

黃恩鴻說，明天晚上起另一波東北季風南下帶來水氣，明天晚上到27日預估迎風面的北部、東半部跟恆春半島轉為局部短暫雨，加上南邊熱帶系統將帶來中層水氣影響，南部跟中部山區有零星短暫雨，雲量上比較多，中南部有零星降雨。

黃恩鴻表示，28日水氣減少，各地多雲到晴，只剩恆春半島有零星短暫雨，溫度上氣溫比較偏涼，一直到週末都是早晚偏涼的天氣型態，26日、28日及29日清晨低溫都在15度到17度，高溫方面白天北部、宜蘭跟花蓮20度到22度，中南部25度到27度，週末時北部高溫則是回溫到25度左右。

黃恩鴻指出，熱帶系統預估今天晚上到明天可以增強為今年第27號颱風天琴，預估朝中南半島方向前進，不會直接影響台灣。（編輯：李亨山）1141125