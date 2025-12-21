即時中心／梁博超報導

根據中央氣象署資料，今（22）日清晨平地最低溫12.6度出現在苗栗公館！氣象專家吳德榮指出，明東北季風減弱，各地將明顯回暖；不過週三下午起又有另一波冷空氣南下，將再轉為濕冷天氣，3,000公尺以上高山有望出現降雪。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」專欄指出，今日東北季風漸轉乾，大台北轉多雲，北海岸及東半部仍有局部短暫雨的機率，北台偏涼；中南部晴朗，白天舒適微熱、早晚涼。明（23）日至週三（24日）上午東北季風減弱，各地晴朗、氣溫將明顯回暖。

不過週三下午起至週六（27日）將有另一波冷空氣逐漸南下，吳德榮表示，目前模擬其持續較久、且約比前波再低2度，但仍屬「東北季風」等級。迎風面北部、東半部轉有局部雨，北台濕涼微冷；中南部雲量略增、山區偶有零星飄雨的機率，氣溫略降。

另吳德榮提到，週四、五（25、26日）的「零度線」高度降低，3,000公尺以上高山若水氣配合，皆有機會出現零星飄雪的機率。不過他強調，由於不同模式模擬仍有差異，且有略為調強的趨勢，應持續觀察。

原文出處：快新聞／東北季風明減弱回暖「週三再迎冷空氣」 專家曝高山降雪有望

