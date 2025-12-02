東北季風殺到！北台急凍下探12度 1圖掌握溫度趨勢變化

本週呈現「先濕後乾再轉濕」的節奏，北台灣得留意反覆降雨與溫度劇烈變化。（本刊資料照）

東北季風又來了！中央氣象署提醒，本週呈現「先濕後乾再轉濕」的節奏，北台灣得留意反覆降雨與溫度劇烈變化。明日全台氣溫明顯下滑，北台灣、宜花東有降雨機會，週四清晨會最冷，恐下探12至15度。

中央氣象署今（2日）指出，明（3日）東北季風增強，基隆北海岸、大台北與宜蘭地區易有雨，降雨機率高，並有局部較大雨勢發生機率，桃園、新竹、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，苗栗及中南部山區亦有零星短暫雨，中南部地區雲量亦增多。

中央氣象署說明一週天氣狀況。（中央氣象署提供）

溫度方面，中央氣象署表示，中部以北及東北部、東部明顯轉涼，北台灣高溫約20、21度，整日感受偏涼，中部及花東高溫約23、24度，南部高溫約24至26度，入夜後各地溫度進一步下降，中部以北低溫約15、16度，南部及花東低溫約18、19度，局部空曠地區及近山區平地溫度會再更低一些。

週四（4日）、週五（5日）東北季風持續影響，北部、宜花地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼，這2天水氣稍減，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有局部短暫雨，桃園以北、東部、東南部地區及恆春半島亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；低溫預測西半部與宜蘭14至18度、花東及澎湖18至20度、金門13至14度、馬祖12至14度。

中央氣象署指出，週末（6、7日）東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚仍較涼，中南部日夜溫差大；水氣進一步減少，各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。各地低溫約14至20度，北部、東半部與澎湖高溫約23至25度，中南部26至28度。

中央氣象署接著表示，下週一（8日）東北季風在增強，週二（9日）受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼，迎風面水氣增加，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；各地低溫預測約15至19度，北部、宜蘭與澎湖、金門高溫預測落在21至22度。

氣象專家賈新興指出，這波冷空氣在週四（4日）清晨達到最低點，北台平地低溫可能下探12至15度，空曠地區更可能只有13度。此外，菲律賓東方海面上的熱帶擾動有機會於週四至週五期間發展成今年第28號颱風「洛鞍」，路徑趨勢類似先前的天琴颱風，主要往菲律賓南部及南海方向移動，暫時對台灣無直接威脅，但仍需持續觀察其發展。

