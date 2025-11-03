東北季風水氣多！北海岸雙北山區宜蘭雨勢大 鳳凰颱風恐生成逼近台灣

第25號颱風「海鷗」未來將向西通過菲律賓中部群島，後續朝越南方向前進，對臺灣無直接影響；關島附近海面生成熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風「鳳凰」的趨勢。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示今天（4日）天氣跟昨天類似，受東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，基隆北海岸、大臺北山區及宜蘭地區降雨較為持續，並有局部較大雨勢發生的機率，大臺北平地下雨的範圍也較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區則有局部短暫雨，中部、臺東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨，南部平地為多雲。氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約19至25度，其他地區早晚也涼，中南部及臺東低溫21至23度，高溫28至31度，中南部日夜溫差較明顯，請適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往也請多留意。離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫22至24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19至23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17至18度。

第25號颱風「海鷗」，清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方1310公里處，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進入南沙島海面，後續朝越南方向前進，對臺灣無直接影響；另外關島附近海面生成熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風「鳳凰」的趨勢，清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3210公里的海面上，未來朝西北西前進，在下週移動到呂宋島東方海面，後續路徑不確定性大，氣象署將密切觀察，請留意熱帶系統的最新動態。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天仍受東北季風影響；北部、宜花及中部山區有局部短暫降雨的機率，其他地區多雲時晴；冷空氣偏弱，北台涼，中南部白天微熱早晚涼。明天至下週日另一波東北季風影響，明天水氣多，北部及宜花有局部短暫雨，北台偏涼。週四至下週日水氣減少，各地多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨機率，冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日漸升、各地皆是白天偏熱、早晚涼的天氣。下週一另一波「弱」東北季風影響，迎風面再轉雨、氣溫略降。

吳德榮指出，中颱海鷗在菲律賓中部、偏西進行，進入南海，將以最強之姿，挾帶暴風致災雨，登陸越南，有相關行程應注意。另一熱帶系統的系集平均路徑皆在台灣附近北轉，模擬路徑分散在兩側，分散度非常大、代表「不確定性」很大，各國模擬還在調整中。

氣象署提醒東北風偏強，臺南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海或空曠地區及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，活動請注意安全。