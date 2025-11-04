東北季風水氣多 北海岸雙北山區宜蘭雨勢大

（中央社台北4日電）交通部中央氣象署表示，東北季風加上華南雲系移入，水氣偏多，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭地區今天降雨較持續，並有局部較大雨勢發生機率。

氣象署說，大台北平地下雨範圍較廣，而桃竹苗、花蓮地區及中部山區有局部短暫雨，中部、台東地區、恆春半島及南部山區有零星降雨，南部平地多雲。

氣溫方面，北部、宜花地區天氣較涼，整天氣溫約攝氏19到25度，其他地區早晚也涼，中南部及台東低溫21到23度，高溫28到31度，中南部日夜溫差較明顯，應適時增添衣物，白天南北溫差大，南來北往須多留意。

離島天氣，澎湖多雲時晴，氣溫22到24度；金門陰時多雲短暫雨，氣溫19到23度；馬祖陰短暫雨，氣溫17到18度。

東北風偏強，台南以北、基隆北海岸、恆春半島沿海或空曠地區及各離島易有平均風6級以上或陣風8級以上強風，活動須注意安全。

第25號颱風「海鷗」清晨2時中心位於鵝鑾鼻南南東方1310公里，預測未來將向西通過菲律賓中部群島，再進南沙島海面，後續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。

另外，關島附近海面生成熱帶性低氣壓，未來有發展為颱風趨勢，清晨2時中心位於鵝鑾鼻東南東方3210公里海面，未來朝西北西前進，下週移動到呂宋島東方海面，後續路徑不確定性大，氣象署將密切觀察。（編輯：李明宗）1141104