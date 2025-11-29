東北季風減弱今回暖！西半部高溫上看29度 下週再急凍

天氣漸回暖。陳品佑攝



中央氣象署表示，東北季風今（29）日減弱，各地天氣晴到多雲，白天氣溫明顯回升，僅恆春半島有零星短暫雨。

西半部今日高溫落在26至28度、東半部24至26度，清晨中部以北與宜蘭低溫約15至17度，竹苗局部仍下探10至12度，南部與花東約18至20度。離島部分，澎湖20至23度、金門14至22度、馬祖14至19度。

東北季風減弱，今全台氣溫回升。翻攝自氣象署

氣象署預報員賴欣國指出，今日東北季風持續減弱，白天各地更為溫暖，西半部高溫可達 27至29度，東半部約25度；整體為晴到多雲，僅恆春半島仍有零星短暫雨。

30日水氣增加，中部以北山區與東北部需留意局部短暫雨。12月1日基隆北海岸、東半部及恆春半島轉為局部短暫雨，中部以北山區因中高層水氣通過也會出現零星降雨。

氣象署提醒，12月2日起東北季風將再度增強，並從2日到4日影響台灣，桃園以北、東半部及恆春半島將出現局部短暫雨，中部以北山區也有零星降雨；其他地區為多雲到晴。

氣溫方面將「階梯式下降」，北部與東半部高溫約25度，3日北部再降至21度，4日更下滑到17至19度。這波冷空氣的最低溫落在12月3日晚間與4日清晨，北部低溫恐下探15度。12月5日東北季風略微減弱，但基隆北海岸、大台北、東半部與恆春半島仍有局部短暫雨。

此外，第27號颱風「天琴」動態，目前中心氣壓980百帕，下午2時位置在鵝鑾鼻西南方1360公里，以每小時8轉4公里的速度緩慢向西北至北北西前進，預估下週接近中南半島時有機會減弱為熱帶性低氣壓，對台灣無直接影響。

