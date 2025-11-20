東北季風減弱再增強！最低溫16最高溫30週末天氣先看

文 / 景點+ 秀智整理報導

週六各地早晚涼，迎風面局部雨，週日東北季風減弱，下週東北季風再增強！需要注意的是下週一傍晚起東北季風增強，北部及宜蘭天氣逐漸轉涼，週末天氣、溫度預報先看。

圖 / 中央氣象署

週六（11月22日）環境仍吹東北季風，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，外出請注意做好保暖，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花為22到24度，中南部、臺東可來到26到28度，感受較溫暖舒適；降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲。

週日（11月23日）白天東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，早晚天氣仍涼，中南部留意日夜溫差較大；僅基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

11月23日白天低溫預測:臺灣各地及澎湖、金門、馬祖16~21度；高溫預測:宜花25~26度，西半部及臺東26~30度，澎湖、金門23~24度，馬祖20度。

