東北季風減弱各地回暖 迎風面偶有雨

台北市 / 綜合報導

明（6）日東北季風減弱，但早晚仍稍涼，各地早晚低溫普遍為15至19度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，白天起氣溫回升，北部及東半部高溫為22至25度，中南部高溫則為26至27度，日夜溫差大，早出晚歸建議增添衣物注意保暖；天氣方面，各地大多為晴到多雲，僅台東及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區、宜花地區有零星降雨。

澎湖晴時多雲，20度至22度；金門晴時多雲，15度至22度；馬祖晴時多雲，14度至19度。東北風偏強，桃園、苗栗至雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，海邊活動請多加留意。

原始連結







更多華視新聞報導

明起全台降溫！北部迎「濕冷天氣」 中部以北高山有望降雪

東北季風天氣涼 迎風面偶雨

中南部降溫有感！ 牛雜湯.羊肉爐業者生意強強滾

