即時中心／綜合報導

東北季風今（23）日減弱，各地早晚仍偏涼，但白天氣溫回升，各地可來到24至26度，南部溫度會再更高一些；不過中央氣象署指出，週三（24日）起將有冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北天氣轉冷，低溫持續下探，高山地區有機會出現降雪。

氣象署指出，今日東北季風減弱，環境轉偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，整體雨勢在白天之後越來越零星，而西半部地區大多為多雲到晴、可見陽光。

廣告 廣告

氣溫方面，各地早晚仍偏涼，低溫在中部以北及宜蘭約15至17度，花東及南部約18至20度，而白天高溫各地可來到24至26度，尤其南部溫度會再更高一些，感受較溫暖，新竹以南日夜溫差大，早晚外出請多加留意；清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意。

離島天氣部分，澎湖陰時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至22度，馬祖多雲，16至18度。風浪方面，台南以北、台東、恆春半島沿海及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風；另外基隆北海岸、東半部沿海（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。

週三（24日）東北季風稍增強，北部及東北部氣溫稍下降。週四、五（25、26日）較明顯冷空氣南下，預估強度接近大陸冷氣團，中部以北及東北部天氣轉冷，低溫下探13至15度；水氣方面也明顯增多，迎風面北、東半部及恆春半島皆有局部短暫雨，尤其桃園以北及東北部地區降雨較持續、明顯，有局部較大雨勢發生的機率，而中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

原文出處：快新聞／東北季風減弱各地略回溫 明再迎冷空氣「高山有望飄雪」

更多民視新聞報導

美國科技股持續反彈 納指開盤大漲142點表現最佳

旅美企業家盧蔓菁夫婦回饋母校 攜手銘傳打造機器人教育新里程

高雄狂男揚言「跨年夜炸小港機場」 地院深夜火速裁定羈押

