東北季風減弱明溫度回升「上看31度」 入夜仍偏涼留意溫差
氣象署今（5）日表示，明天因為東北季風減弱，大台北地區及宜花有短暫降雨，台東及恆春半島有零星短暫雨，而其他地區大多可見陽光，氣溫方面，北部及宜蘭溫度回升，普遍可來27、28度。
氣象署說明，今天受東北季風影響，上半天迎風面雲量偏多，且有局部降雨，不過下半天起水氣逐漸減少，迎風面雨區逐漸縮小，且更為零星；溫度方面，北部及宜蘭整日介於20至26度間，其他地區掏溫為28至31度，低溫普遍為21至23度。
氣象署表示，明天東北季風減弱，水氣再減少，迎風面降雨區域縮小，主要在大台北地區及宜花有短暫降雨，台東及恆春半島有零星短暫雨，而其他地區大多可見陽光，為晴到多雲的天氣。
氣溫方面，氣象署說明，北部及宜蘭溫度回升，普遍可來27、28度，而中南部及花東可來到28至31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度。離島天氣：澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，21至26度；馬祖多雲時晴，19至23度。
氣象署也提到，位於關島南南西方海面的熱帶性低氣壓，短期內有發展為颱風的趨勢，下午2時中心位於鵝鑾鼻東南東方2800公里的海面上，以西北方向前進，預計週末會移動到呂宋島附近，在下週將會影響到台灣附近的天氣，至於程度的大小要視後續路徑而定，目前不確定性仍大，請留意氣象署對此熱帶系統的最新預報；至於第25號颱風「海鷗」，未來持續朝越南方向前進，對台灣無直接影響。
