東北季風減弱氣溫回升 留意日夜溫差大

中央氣象署表示，今(6)日東北季風減弱，白天氣溫回升，不過早晚仍較涼，各地低溫普遍為16至18度，局部空曠地區及河谷受輻射冷卻影響，溫度會再更低一些，外出請注意保暖，而白天北部及宜花地區高溫為22、23度，中南部及臺東則可來到25至27度，白天溫暖早晚涼，留意日夜溫差大。

氣象署指出，隨著水氣明顯減少，各地大多為晴到多雲，不過迎風面基隆北海岸、大台北山區及東半部地區還是有零星短暫降雨，且在台東及恆春半島降雨機率較高，外出請記得攜帶雨具備用。

離島天氣：澎湖晴時多雲，20度至22度；金門晴時多雲，15度至22度；馬祖晴時多雲，14度至19度。另外在台東、彰化、恆春半島及澎湖、金門有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。

氣象署說，位於菲律賓東南方的熱帶性低氣壓，持續朝偏西的方向移動，先經過菲律賓再進到南海，預估強度發展不明顯，且距離台灣遙遠，對台灣天氣無直接影響。

