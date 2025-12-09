東北季風減弱水氣少早晚涼 冷氣團這天報到低溫跌破10度

東北季風減弱，水氣逐漸減少，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨。（圖：氣象署網站）

中央氣象署表示今天（10日）東北季風減弱，水氣逐漸減少，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大臺北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多也有零星降雨機率；氣溫方面，東半部雲量稍多，低溫約18至20度，高溫約24至25度，西半部雲量偏少，夜間清晨易有輻射冷卻作用，低溫約在16至18度，白天高溫會來到27至29度，西半部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物。離島天氣：澎湖多雲時晴，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖陰時多雲短暫雨，15至20度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今明兩天天氣好轉，各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼；東半部偶有零星飄雨的機率。週四晚至週五迎風面水氣略增，北海岸、大台北東側及東半部轉有局部短暫降雨的機率，其他各地晴時多雲。

吳德榮指出週六下午起冷空氣漸南下，氣溫逐漸下降，北台灣、東半部雲量漸增，轉有局部短暫雨的機率。下週日至週二乾冷空氣南下，各地轉晴朗；下週日、週一白天偏涼、早晚很冷，下週二白天起冷空氣減弱，氣溫回升。下週日晚、週一晨及下週二晨氣溫降至最低，最新模擬仍為入冬以來、首波降至「大陸冷氣團」標準(台北觀測站≦14度)，本島平地將挑戰10度以下，應注意添衣保暖。但由於科學的極限，模式仍會繼續微調，需持續觀察。

氣象署提醒今天清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通行車請注意安全；東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。