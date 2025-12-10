東北季風減弱水氣減少早晚涼！西半部日夜溫差大、中南部留意空品

今（10）天東北季風減弱，水氣也逐漸減少。 圖：林岑韋／攝

[Newtalk新聞] 今（10）天東北季風減弱，水氣也逐漸減少。中央氣象署表示，西半部為晴到多雲，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部地區也有零星降雨機率。東半部低溫約18至20度，高溫約24至25度，西半部雲量偏少，夜間清晨易有輻射冷卻作用，低溫約16至18度，白天高溫約27至29度，西半部日夜溫差大。

離島天氣方面，澎湖多雲時晴，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖陰時多雲短暫雨，15至20度。風力方面，今天恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，白天風力逐漸減弱。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為良好等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為普通等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為橘色提醒等級。

廣告 廣告

明天東北季風稍增強，各地早晚稍涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。週五至週六白天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，週六晚起東北季風再增強，北部及東北部氣溫下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴。

下週日、週一東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週日中部以北山區亦有零星短暫雨。下週二東北季風或大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

4縣市大雨特報！今白天溫暖早晚偏涼、雨勢下半天漸緩 明氣溫回升

未來3波冷空氣接力報到！各地有感降溫天氣一次看

氣象署公布各地天氣預報概況。 圖：氣象署提供

氣象署發布各地紫外線指數預報概況。 圖：氣象署提供