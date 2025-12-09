東北季風減弱水氣減少 早晚仍偏涼

中央氣象署指出，今天(10日)東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多，也有零星降雨的機會。氣溫方面，東半部雲量稍多，低溫約攝氏18至20度，高溫約24至25度；西半部雲量偏少，夜間清晨易有輻射冷卻作用，低溫約16至18度，白天高溫來到27至29度，西半部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物。

離島天氣方面：澎湖多雲時晴，20至22度；金門晴時多雲，16至23度；馬祖陰時多雲短暫雨，15至20度。

今日清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，交通行車請注意安全；東半部及恆春半島沿海有長浪發生的機會，海邊活動請多加留意。

風力方面，今天恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，白天風力逐漸減弱後，明天(11日)再增強。明天除上述地區之外，桃園至台南沿海及綠島、蘭嶼也易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生。

根據環境部空氣品質預報資訊，今天環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積；午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。