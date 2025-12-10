東北季風減弱水氣減少 西半部日夜溫差大

台北二二八公園





中央氣象署表示，今(10)日東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多也有零星降雨機率。

氣溫方面，東半部雲量稍多，低溫約18至20度，高溫約24至25度，西半部雲量偏少，夜間清晨易有輻射冷卻作用，低溫約在16至18度，白天高溫會來到27至29度，西半部日夜溫差大，早出晚歸記得多加件衣物。

離島天氣：澎湖多雲時晴，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖陰時多雲短暫雨，15至20度。

氣象署提醒，今日恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，白天風力逐漸減弱之後，明(11)日再增強，明天除上述地區之外，桃園至台南沿海及綠島、蘭嶼，也易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生。

