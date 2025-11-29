東北季風減弱白天氣溫回升 西半部日夜溫差大

（中央社台北29日電）交通部中央氣象署表示，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可達攝氏26到28度，東半部24到26度，感受溫暖舒適，但早晚各地仍偏涼，西半部日夜溫差大。

氣象署說，中部以北及宜蘭低溫15到17度，尤其竹苗局部地區達10到12度，南部及花東18到20度，日夜溫差大，早出晚歸應適時調整衣物；隨水氣減少，各地晴朗穩定，僅恆春半島有零星短暫雨。

離島天氣部分，澎湖晴時多雲，20到23度；金門晴時多雲，14到22度；馬祖晴時多雲，14到19度。

風力方面，恆春半島、綠島、蘭嶼及澎湖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生機率，海邊活動須留意。

氣象署說，颱風天琴未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。（編輯：李亨山\李明宗）1141129