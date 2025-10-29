東北季風減弱！今北台灣有望回暖 中南部空品恐亮橘燈

即時中心／林耿郁報導

今（30）天華南雲系東移，基隆北海岸有局部短暫雨，中部以北、東北部及東部地區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫陣雨，晚上東北季風開始增強，北部及東北部仍有機會下雨，其他地區降雨機率降低。

溫度方面，氣象署指出，今天東北季風減弱，北台灣氣溫回升，白天北部及東半部高溫約27至29度，中南部可達31、32度，各地早晚仍稍涼，低溫約21至24度，日夜溫差較大，早出晚歸請多添加衣物以免受涼。

離島天氣：澎湖多雲時晴，氣溫24至26度；金門多雲，氣溫22至27度；馬祖陰短暫雨，氣溫21至22度。

今天上午至下午間部分地區風力仍強，基隆北海岸、桃園、恆春半島及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼局部地區，有平均風6級以上、陣風8級以上發生機率，請多留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今日東北季風減弱，環境風場為東北東風至偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，中南部零星地區短時間可能達橘色提醒等級。

