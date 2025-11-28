東北季風減弱！今白天氣溫回暖28度 下週二變天3地區雨彈來襲

今白天氣溫回暖28度，下週二變天3地區雨彈來襲。（本刊資料照）

氣象署表示，今（29）日東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨；明日水氣逐漸增多，中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

東北季風減弱 各地氣溫今回升

氣象署指出，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，預測西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，不過夜晚清晨各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約15至17度，南部及花東低溫約18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整穿著；天氣方面，各地為晴到多雲，僅恆春半島有零星短暫雨。

廣告 廣告

離島天氣部分，氣象署說明，澎湖晴時多雲，20至23度；金門晴時多雲，14至22度；馬祖晴時多雲，14至19度。另外，桃園至彰化、台東、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、金門局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，風浪也較大，海邊活動請多加留意安全。

下週二變天 3地區迎雨彈

氣象署表示，12月2日東北季風增強，12月3日、12月4日東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣較涼，其他地區早晚亦涼；12月2日至12月4日迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，中層水氣仍多，中部以北山區亦有零星短暫雨。

氣象署也說明，第27號颱風天琴，今天凌晨2時的中心位置在北緯13度，東經112.1度，即在太平島西北方380公里之海面上（鵝鑾鼻西南方1360公里之海面上），以每小時6公里速度，向北北西轉北北東進行，未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。

更多鏡週刊報導

中國大使稱「台灣省要求高市早苗道歉」 謝長廷酸：他們也沒什麼工作都在抗議而已

有片／74歲駕駛疑失控自撞燈桿「輪胎噴飛」 對向3台車遭波及畫面曝光

香港大火／不斷攀升！「世紀大火」已增至128死 16具焦屍仍留在大樓內