東北季風減弱 全台大回暖 今最高上看30度
交通部中央氣象署指出，今天(23日)東北季風減弱，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約攝氏16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會再低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度，相較於今天更加溫暖；水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。
離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至24度；馬祖晴時多雲，15至20度。
風浪方面，彰化、雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，其中在東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請多加留意。
今晚至明晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。
根據環境部空氣品質預報資訊顯示：23日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨及夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。
