東北季風減弱 北部周日高溫30℃
苗栗清晨13.2℃ 明東北季風減
北台灣雨緩溫升 明高溫30℃
明中午偏熱 早晚低溫18~20℃
周一晚再變天 周二北台灣16℃
上班日北部溼涼 宜花東有雨
澎湖摩西分海淨灘活動（1） (圖)
凜冽的東北季風挾帶各式海漂廢棄物，澎湖湖西鄉公所22日在著名的「摩西分海」海岸辦理淨灘活動，近500位大小民眾在短短2個小時，合力清理出4700餘公斤的海漂垃圾，讓海岸線回復昔日的美麗風貌。中央社 ・ 1 天前
冬天衣服晾不乾 家事達人教1招：不需要烘乾機
冬天北部經常下雨，衣服晾不乾讓不少人困擾，日本一名家事達人表示，使用烘乾機後衣服容易皺在一起，且部分衣物不耐高溫，清洗後需要另外挑出來，變相增加工作繁瑣度，現在不少人家中的浴室都有乾燥功能，只要輔助使用就能快速將衣服晾乾，然後連著衣架收進衣櫃裡面就好，可以節省不少時間。中時新聞網 ・ 9 小時前
明晚東北季風南下 北部降溫有局部短暫雨
今（23）日全台好天氣，北部地區陽光露臉，不過民眾要把握好天氣的時間了，氣象署表示明日晚上開始東北季風南下，迎風面、北部及東北部將轉為有局部短暫雨，北部將再降溫。公視新聞網 ・ 7 小時前
23日白天回暖 24日入夜北部轉濕涼
（中央社記者黃巧雯台北22日電）氣象署表示，明天白天氣溫將明顯回升，各地多雲到晴；24日晚間起東北季風增強，雨區略擴大至北部地區，天氣轉涼，預計25日晚間至26日清晨，中部以北及東北部低溫約14至16度。中央社 ・ 1 天前
白天氣溫緩升 吳德榮：下週東北季風南下
（中央社記者吳欣紜台北22日電）氣象專家吳德榮指出，今天氣溫緩升，北台灣仍偏涼，24日晚一小股東北季風南下，北台灣氣溫降，25日、26日東北季風轉乾減弱，27日東北季風增強、28日又轉乾，日夜溫差大。中央社 ・ 1 天前
今「小雪」竟回溫！明後天高溫上看30度 「這天」又要降溫了
今天（11月22日）是24節氣中的「小雪」，不過只有清晨受到東北季風的影響而溫度偏低，白天最高溫上看28度。明後天（11月23日、24日）高溫更進一步往上飆，可望來到30度，宛如夏季一般。鏡報 ・ 1 天前
東北季風減弱 全台大回暖 今最高上看30度
交通部中央氣象署指出，今天(23日)東北季風減弱，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約攝氏16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會再低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、台東可來到28到30度，相較於今天更加溫暖；水氣明顯減少，各地為多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。 離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至24度；馬祖晴時多雲，15至20度。 風浪方面，彰化、雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，其中在東南部(含綠島、蘭嶼)、恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動請多加留意。 今晚至明晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路請注意安全。 根據環境部空氣品質預報資訊顯示：23日環境風場為東北東風，中南部位於下風處，污染物易累積，午後臭氧濃度易上升；清晨及夜晚中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級，雲嘉南零星地區短時間可能達橘色提醒等級；高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒中央廣播電台 ・ 12 小時前
天氣》下周東北季風又增強！雨彈轟北台灣 把握周末短暫回溫
明天（22日）環境仍吹東北季風，各地早晚偏涼，低溫約16至19度，白天溫度持續回升，北部及宜花為22到24度，中南部、台東可來到26到28度，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、花東及恆春半島偶有零星降雨。氣象署表示，周六、下周日（22日、23日）各地氣溫逐漸回升，下周一（24日）東北季風增強，基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨。中時新聞網 ・ 1 天前
宜出門！今東北季風減弱「溫暖舒適」 高屏空品亮橘燈
即時中心／林耿郁報導今（22）天環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，低溫約15至19度，局部地區清晨的溫度會再低一些，早出晚歸的朋友請適時增添衣物；隨冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部、宜花高溫約21到24度，中南部、台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。民視 ・ 1 天前
冷空氣減弱白天氣溫回升 迎風面零星有雨
中央氣象署表示，今天(22日)受到東北季風影響，台灣北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚也偏涼，低溫約攝氏15至19度。隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升，北部及宜花高溫約21到24度，中南部及台東可來到26到28度，感受較溫暖舒適。 降雨方面，迎風面雲量仍偏多，基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部短暫雨，大台北、花東及恆春半島偶有零星降雨，而其他地區為多雲到晴可見陽光的天氣。離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，15至22度；馬祖晴時多雲，15至19度。 風浪方面，桃園至彰化、恆春半島及蘭嶼、綠島、澎湖、馬祖有局部平均風６級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，海邊活動請多加留意。(編輯：宋皖媛)中央廣播電台 ・ 1 天前
一夜轉冷！氣溫將「跳水式下滑」 變天時間揭曉
（記者張芸瑄／綜合報導）氣象專家林得恩提醒，本週將出現明顯的「斷崖式降溫」，尤其從周二晚間開始，新一波東北季風 […]引新聞 ・ 9 小時前
冬天衣服曬不乾！家事達人推用「5大利器」免出動烘衣機
冬天到來，有時東北季風連日吹，家裡陽台常常很潮濕。家事達人分享，面對曬不乾的衣服，烘衣機優先使用，至於沒辦法烘的，可考慮多運用洗衣機本身的脫水功能，或是拿到室內，放除濕機旁，或吹電風扇、用吹風機稍微吹一吹、用熨斗稍微燙一燙，有助於加速衣服晾乾。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
又要變冷 暴跌10度時間曝 把握周末好天氣
今天（22日）環境仍吹東北風，早晚偏涼，清晨最低溫在南投13.5度，其他地區約15至19度，白天氣溫持續回升，今天至下周一（24日）各地高溫約在25度以上，中南部上看30度。氣象粉專表示，下周二（25日）另一波東北季風南下，氣溫大跌10度左右，北部下探16度，其他地區也會掉到20度，影響至下周四（27日）。中時新聞網 ・ 1 天前
入冬「小雪」節氣報到 手腳冰冷湧現 中醫師教分辨體質這樣補
今天是11月22日，迎來冬季第二個節氣「小雪」，中醫師提醒，小雪前後東北季風增強、早晚溫差明顯，民眾常出現手腳冰冷、倦怠等不適，但仍可能遇到「小陽春」短暫回暖，進補宜順應氣候與個人體質，避免急補、亂補。開業中醫師賴俊宏指出，小雪節氣最常見的不適之一就是四肢冰冷，女性族群更為明顯，平均每4位女性就有1自由時報 ・ 1 天前
今白天氣溫續回升 注意早晚溫差！週一再轉涼有雨
氣象署指出，今天（11/22）白天氣溫持續回升，感受較溫暖舒適，但各地早晚仍偏涼，直到下週一（11/24）傍晚起東北季風增強，天氣轉涼，屆時北台氣溫將降低，迎風面降雨機率也隨之提高。太報 ・ 1 天前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前