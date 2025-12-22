東北季風減弱 各地多雲到晴 中南部氣溫上看28度

交通部中央氣象署指出，今天(23日)東北季風減弱，氣溫回升，各地大多為多雲到晴、可見陽光的天氣，由於環境轉偏東風，東半部地區有局部短暫雨，基隆北海岸及恆春半島亦有零星短暫降雨，整體雨勢在白天之後越來越零星；氣溫方面，各地早晚仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫約攝氏15至17度，南部及花東約18至20度，而白天北部及東半部高溫約24至26度，中南部高溫可達27至28度，感受較溫暖，不過新竹以南日夜溫差大，早晚外出請多加留意；清晨中南部地區易有低雲或霧影響能見度，行車交通請注意。

離島天氣：澎湖陰時多雲，20至22度，金門晴時多雲，16至22度，馬祖多雲，15至18度。

風浪方面，今天基隆北海岸、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風；另外，基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：23日東北季風稍減弱，環境風場為偏東風，西半部擴散條件轉差，污染物易累積；清晨中南部地區易有局部霧影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。 (編輯:柳向華)