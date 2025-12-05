東北季風減弱？專家：北台仍偏涼、氣溫下探到「這」度

即時中心／温芸萱報導

天氣風險分析師薛皓天今（5）日在臉書指出，東北季風略減弱，但北台灣仍偏涼、迎風面有局部短暫雨。新竹下探11.3度、嘉義11.9度，多數地區落在12至14度；北部因雲量較多，清晨約15至16度。週末各地白天回暖，但夜晚仍冷、日夜溫差超過10度。下週一新一波東北季風增強，北、東部再轉陰雨、氣溫明顯下降。下週末更將迎入冬最強冷空氣，北部恐下探14度，西半部最低僅10至12度。

薛皓天表示，今日東北季風略減弱，但北台灣清晨仍偏涼，迎風面仍有局部降雨。大台北雲量偏多，偶爾能見陽光，但仍有飄雨可能；西半部受地形遮蔽，天氣相對穩定，多為晴到多雲。今晨受輻射冷卻效應影響，西半部低溫普遍落在12至14度，新竹更下探至11.3度、嘉義縣11.9度，中南部清晨普遍有明顯涼意。北部因雲層較厚，清晨低溫約15至16度。白天起氣溫略升，北部仍偏涼，但中南部已有些許暖意。

接著，薛皓天分析，明日隨著高壓東移出海減弱，風向由東北轉為偏東，迎風面仍有零星短暫雨，大台北為多雲時晴；西半部則持續為穩定天氣。週日高壓迴流帶來較乾的偏東風，東半部雨勢減少，天氣稍微轉好，其餘地區普遍晴到多雲。到了週末氣溫明顯回升，北部高溫可達23至27度，中南部為25至29度；不過夜晚西半部仍受輻射冷卻影響，日夜溫差超過10度，低溫約14至16度，北部為16至19度。

至於下週一，薛皓天推測，東北季風增強，北部、東部再度轉陰雨，氣溫下滑更為明顯；新竹以南雖維持多雲到晴，但高溫也會下降。下週二高壓東移，中北部與東部仍有雨，新北山區及宜蘭局部雨勢可能偏大。而下週三至週五偏東風逐漸穩定，水氣減少，迎風面仍偶有零星雨，其餘地區為晴到多雲。氣溫續升，高溫約24至30度，但西半部夜間輻射冷卻依舊強，日夜溫差大。

最後，薛皓天提醒，下週末可能出現入冬以來最強冷空氣，中北部與東部將再轉為陰雨並大幅降溫。下下週一、二乾冷空氣影響，各地天氣轉晴，但夜間低溫將再下探，台北可能降至14度，西半部空曠地區清晨更可能僅有10至12度，民眾務必提前做好保暖準備。





