東北季風減弱！白天氣溫明顯回升 週六晚間變天

未來一周天氣變化大，尤其週末又有東北季風來襲，提醒大家衣服千萬別穿錯！根據「報天氣-中央氣象署」粉專預報，今（10）日東北季風減弱，白天氣溫明顯回升，各地大多是晴到多雲的好天氣。週四至週六 （11至13日）東北季風稍微增強，北部、東半部轉為有局部短暫雨的天氣，週六晚上隨著更強的冷空氣南下，氣溫將開始「溜滑梯式」下降。

東北季風減弱 白天氣溫明顯回升

由於東北季風減弱，今日水氣會逐漸減少，西半部地區天氣轉為晴到多雲，但東半部地區雲量依舊偏多。降雨方面，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區以及恆春半島仍有零星短暫雨的機率。北部地區下午起雲量將會增多，可能伴隨零星短暫雨。

氣溫方面，西半部地區因為雲量偏少，容易發生輻射冷卻現象，白天高溫將會攀升至27至29度，不過夜間及清晨低溫大約16至18度，由於日夜溫差較大，特別是西半部的民眾，早出晚歸時記得注意保暖。東半部地區因雲量偏多，氣溫變化幅度較小，低溫約18至20度，高溫約24至25度。

離島方面，澎湖為多雲時晴，氣溫落在20至22度。金門為晴時多雲，氣溫約16至23度。至於馬祖則為陰時多雲有短暫雨，氣溫約15至20度。

明起水氣增加、轉涼 週六晚間開始降溫

週四至週六東北季風增強，水氣稍增，溫度也會稍微下降，北部、東半部轉為局部短暫雨。關鍵轉折點在於週六晚上，隨著更強冷空氣南下，氣溫將開始下降。

週日至下週一（14至15日）冷空氣發威，各地氣溫明顯下降。週日整天溫度偏低，至於下週一清晨將達到最冷時刻，低溫下探12至14度，空曠地區或近山區氣溫可能更低。不過這兩天將轉為「乾冷」，各地大多是晴朗好天氣 。