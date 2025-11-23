東北季風減弱 白天溫度回升
（中央社台北23日電）交通部中央氣象署表示，今天東北季風減弱，清晨各地早晚仍偏涼，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約攝氏25到27度，中南部、台東可來到28至30度。
氣象署指出，水氣明顯減少，各地多雲到晴，僅迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有零星短暫雨。
至於離島天氣，澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至24度；馬祖晴時多雲，15至20度。
風浪方面，氣象署表示，彰化、雲林、恆春半島及澎湖、馬祖有局部平均風6級或陣風8級左右強風發生的機率；沿海浪高約2至3米，其中在東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海易有長浪發生，海邊活動多加留意。
氣象署提醒，今晚至明晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車用路注意安全。（編輯：管中維）1141123
