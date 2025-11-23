東北季風減弱、雲量少 鄭明典一張圖示警：留意日夜溫差
[Newtalk新聞] 今（23）日東北季風減弱，全台各地高溫可回升近 30 度，但低溫都不到 20 度，對此，前中央氣象局長鄭明典提醒，東北季風減弱加上雲量少，今天應該會是「日夜溫差大」的一天。
氣象署指出，今天東北季風減弱，氣溫明顯回升，北部及東北部回升幅度較大，西半部及東南部 27—29 度，宜花地區 25—26 度，白天舒適溫暖，各地多雲到晴，僅東半部、恆春、基隆北海岸、大台北山區有零星降雨；另外，根據氣象署的統計，今日清晨除了澎湖以外，各縣市低溫都不到 20 度。
對此，鄭明典也在臉書上 po 今日的溫度預報圖指出，「本來秋季應該可以常看到日夜溫差大的預報提醒，但是今年用的很少，今天東北季風減弱加上雲量少，應該會是日夜溫差大的一天。」從圖中的資訊來看，全台各地氣溫約 16 度到 29 度，溫差超過 10 度。
把握今回暖！專家示警：週二晚起北台恐「斷崖式降溫」下探15度
週末有望回溫至30度！下週再迎東北季風 低溫驟降下探14度
