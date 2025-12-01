東北季風漸增週三水氣增多 最冷時段曝光西半部恐只剩11度

底層東北季風逐漸增強，氣象粉專「天氣風險WeatherRisk」表示，今（2）日氣溫開始下滑，預估明（3）日晚間至週四（4）上午是本波東北季風最強的時段，西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差有10度左右，夜晚清晨低溫約11至13度，早出晚歸者須多加保暖。

今氣溫略降、中南部日夜溫差大

根據氣象署資料，今日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有局部短暫雨，花東地區及中南部山區有零星降雨機率。

氣溫方面，夜晚清晨各地仍偏涼，低溫約18至21度，北部、宜蘭氣溫稍低約25至26度、中南部、東部約29至30度，感受上中南部溫差大，早出晚歸請適時調整衣物避免著涼。

廣告 廣告

離島天氣：澎湖晴時多雲，21至23度；金門晴時多雲，17至22度；馬祖晴時多雲，16至19度。

週三晚間至週四清晨最冷只剩11度

至於未來一週天氣，天氣風險WeatherRisk表示，週三受東北季風影響，水氣再增多，苗栗以北及東半部為陰陣雨天氣，各地氣溫再下滑，北部、東北部感受濕冷，高溫約20度，台中以南至屏東高溫約22至26度。

週三晚間至週四上午是本波東北季風最強時段，氣溫也最低，標準值台北測站可落在15、16度左右，北部空曠處及近山區仍有12至14度低溫。西半部受輻射冷卻影響，日夜溫差有10度左右，夜晚清晨低溫約11至13度。

此波東北季風影響預估持續至週五（05日），期間北部及東部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南維持晴到多雲天氣。

周末短暫回暖 下週一再迎東北季風

周末兩天轉高壓迴流偏東風環境，迎風面東北部及東半部局部仍有短暫陣雨，大台北地區轉多雲時晴天氣，西半部為持晴到多雲天氣，各地氣溫皆回升。

不過很快的，下週一（8日）又有另一波東北季風增強，水氣增多，屆時中北部及東半部又再轉陰陣雨天氣。