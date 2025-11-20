東北季風漸弱！週末天氣回暖 專家：中南部高溫上看30度

即時中心／温芸萱報導

天氣風險公司天氣分析師薛皓天在臉書發文推測，今（20）日受東北季風影響，全台早晚偏涼，台北凌晨最低17.3度，西半部平地低溫更低，南投名間鄉僅12.8度。明（21）日東北季風仍在，北部、東部及山區局部短暫雨，中南部高溫約29度。週末北部及東半部仍有零星雨，其他地區晴到多雲，氣溫回升，中南部局部氣溫上看30度。

薛皓天今日在臉書指出，最近東北季風還沒完全離開，今天全台還是偏涼。台北今天凌晨最低溫17.3度，早上7點17.5度，比昨天回暖一點，但西半部平地反而更冷，南投名間鄉只有12.8度，其餘大概13到15度。早上出門還是要多穿件外套，中北部白天稍微回溫，北海岸到東部山區有局部短暫陣雨，中南部白天約25度左右，南部偶爾還能看到陽光。

薛皓天推測，明天大陸高壓慢慢往東走，中層短波減弱，水氣稍增，底層仍有東北季風，各地雲多，大致是陰到多雲，西半部偶爾出太陽。北部、東部山區迎風面還是會有短暫陣雨，降雨有時會比較大。氣溫中北部、東部17到24度，中南部17到29度，早晚溫差大。

週末期間，高壓逐漸出海，轉為高壓迴流偏東風型態，天氣回穩。薛皓天指出，週六北部、東半部及山區局部仍有短暫陣雨，但白天中北部多雲時晴，其餘地區為晴到多雲，北部氣溫稍回升，中南部局部高溫可達30度左右。週日氣溫回升更明顯，中北部高溫約27度，中南部仍可上看30度，東部高溫約25度，迎風面仍有局部短暫雨。整體而言，週末兩天適合出門活動，把握晴朗好天氣。

他分析，下週一開始，北方系統增強，東北季風再來，水氣增多，新竹以北及東部陰到多雲，偶爾下陣雨，中南部維持晴到多雲，高溫仍在30度左右。週二東北季風持續，基隆北海岸到花蓮有短暫雨，其餘地方晴到多雲。下週二到四，受南海熱帶擾動及巴士海峽鋒面影響，東半部和南部降雨稍多，週五鋒面東移，只有花東、恆春半島有局部短暫雨，其餘地區天氣回穩。

氣溫方面，薛皓天認為，下週一白天起會逐漸下降，中部以北及東半部高溫約20至22度，中南部高溫仍約25度，清晨低溫明顯降至12至15度，體感偏冷。標準台北側站氣溫約在15度上下，下週末東北季風帶來的冷空氣更強，氣溫可能進一步下降。日夜溫差仍大，民眾需注意保暖，避免著涼感冒。





