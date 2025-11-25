東北季風狂襲！最低溫跌破13度 最快「這天」才回暖

生活中心／張尚辰報導

今（25）日受到東北季風影響，迎風面雲量偏多。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今日至週五（28日）東北季風將開始增強，北部溫度也開始下滑。降雨方面「北部、東北部」陰有雨，預估週五白天起才會開始明顯回溫，不過，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」也提醒，雖週五回溫，但仍要注意輻射冷卻的局部低溫，中北部、東北部都市地區低溫14-17度，空曠地區可能降到13度或以下。

進擊の天氣小編今日在臉書發文，指出新一波的東北季風已經如預期開始增強，北部溫度開始下滑，但是本波東北季風冷的感覺會比上一波弱，中北部低溫約在16度上下，持續時間比較長，預估週五白天起才會明顯回溫。

至於降雨部分，進擊の天氣小編說明，仍屬於「北部、東北部」陰有雨；「中、南部」多雲到晴，是明顯的迎風面與背風面的差距。

最後，進擊の天氣小編提醒，雖然降溫幅度不如上一波大，但仍是有感的轉涼，尤其日夜溫差很大，早出晚歸的民眾請務必多加注意。

另外，「天氣風險 WeatherRisk」也指出，雖然週五白天因為東北季風強度漸減弱，陽光漸漸出現，但週五晚間至週六（29日）清晨在雲量減少後，還是要注意輻射冷卻的局部低溫現象，中北部、東北部都市地區低溫14-17度，空曠地區可能降到13度或以下，南部及花東都市地區低溫維持在17-19度，空曠地區可能降到16度或以下。

