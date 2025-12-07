東北季風狂襲！「4地區」炸雨彈 本週最凍時刻曝光

生活中心／張尚辰報導

氣象報馬仔表示，明日至週二受到東北季風增強影響，迎風面水氣會增多。（圖／翻攝自氣象報馬仔臉書）

今天（7）日受輻射冷卻影響，清晨各地低溫普遍為13至18度。氣象粉專「氣象報馬仔」表示，明日至週二（9日）受東北季風再度增強影響，迎風面水氣增多。另外，週六（13日）晚間將有較強冷高壓南下，預估14日至15日會是最冷時段。

氣象報馬仔今日在臉書發文，指出受東北季風再度增強影響，明日上班日起至週二期間，迎風面水氣明顯增多，桃園以北及基隆、宜蘭地區及北部山區將成為主要降雨區，花東地區亦有短暫陣雨，迎風坡抬升作用下，預估基宜及北部山區局部地區有較大雨勢發生。

氣溫方面，氣象報馬仔表示，明日上班、上課時段起，桃園以北及基宜地區整日濕冷感明顯，中南部則位於下風側，天氣多雲到晴，白天氣溫相對偏暖，但日夜溫差仍大，清晨時段輻射冷卻影響明顯，氣溫仍偏低。

最後，氣象報馬仔預估，下次氣溫明顯轉變期程將會落在週六晚間，研判14日至15日會是最冷時段，請民眾務必做好保暖準備。

