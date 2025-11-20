東北季風發威氣溫驟降！彰化48小時93人不適送急診 5長者心跳驟停

彰化縣於 48 小時內，有 93 人因急性心肌梗塞或其他不適被送入急診室急救。 圖：翻攝自彰化縣政府網站

[Newtalk新聞] 東北季風發威氣溫驟降，最低溫出現在馬祖僅 11.8 度，其他地區則為 12～16 度，氣溫變化巨大，彰化縣在短短 48 小時內，有 93 人因急性心肌梗塞或其他不適被送入急診室急救，其中更有 5 人到院前已失去呼吸心跳，醫師呼籲冬天早晨與夜間氣溫降低，民眾應注意禦寒。

彰化縣消防局統計，週二（18日）凌晨零點到今（20）日早上 8 點，短短 48 小時時間，彰化縣內就出現多達 93 件疑似急性心肌梗塞或身體不適送醫急救事件，救護人員疲於奔命，其中更有 5 人心跳驟停，到院前無呼吸心跳，命危通報。

這5名到院前無呼吸心跳的患者中，年紀最大的是彰化市84歲婦人，年紀最輕的為芳苑鄉 71 歲婦人。不過目前無法確認這 93 人送急診病因是否都與氣溫驟降有關。

醫師提醒，本周氣溫都偏低，尤其是清晨與晚間，民眾應注意家中長輩保暖，只要發現身體不適，就應趕快就醫。並建議在床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥，就能立即穿上，出門戴好帽子或圍巾、口罩，尤其是機車騎士更要做好保暖，民眾外出運動、晨泳前，都要做足夠伸展操，以免抽筋或引發身體不適。

